Fatih'te sokağa çıkma yasağında çorap çalan şüpheliler kamerada - Son Dakika

FATİH'te sokağa çıkma yasağında mahalle bekçileri tarafından durdurulan ve ellerindeki çuval ve poşetlerdeki toplam 1748 çorabı çaldıkları iddia edilen 3 kişi "Hırsızlık" suçundan tutuklandı. Şüphelilerin çorap çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan ve "Gece Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yürütülen çalışmalarda, 16 Mayıs günü saat 23.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi, Kantarcılar Caddesi'nde sırtlarında iki çuval ve bir poşet bulunan 3 kişi sokağa çıkma yasağı nedeniyle durduruldu. Kimliklerini ibraz edemeyen Recep A. (33), Mehmet G. (29) ve Tayfun K.'nın (30) çuval ve poşetlerinde yapılan aramalarda iki adet tornavida, 155 paket 1748 çift çorap ele geçirildi.

HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDILAR

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin çorapları Sururi Mahallesinde bulunan bir işyerinden çaldıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerden Mehmet G. ve Tayfun K.'nin 11 Şubat tarihinde Mimar Hayrettin Mahallesi'ndeki bir işyerindeki hırsızlık olayının da faili oldukları belirlendi. Şüphelilerin her birine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3180 TL'den toplam 9 bin 460 TL idari para cezası kesildi. Şüpheliler "İş yerinden Hırsızlık" suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

- İstanbul