FATİH'TE ÇOCUK KAÇIRMA İDDİASINDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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FATİH'TE ÇOCUK KAÇIRMA İDDİASINDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

04.08.2022 23:02
FATİH'TE ÇOCUK KAÇIRMA İDDİASINDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

FATİH'te sokakta oynayan çocukları kaçırmaya çalıştığı iddia edilen T.A. gözaltına alındı.

FATİH'te sokakta oynayan çocukları kaçırmaya çalıştığı iddia edilen T.A. gözaltına alındı.

Olay, saat 14.10 sıralarında Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan 2 çocuğun yanına bir kişi geldi. Daha sonra çocuklara yaklaşan şüpheli bir çocuğun kolundan tutarak sırtına almaya çalıştı. Çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeyen şüpheli, çocuğun kolundan birkaç kere daha tutarak sırtına almaya çalıştı. Diğer çocuğun müdahale etmesiyle şüphelinin elinden kurtulan çocuklar, kaçarak uzaklaştı. Olay sonrasında araştırma yapan ekipler, şüphelinin T.A. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda T.A. yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, kaçırma iddiasına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medya hesaplarında çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, tepki gösterildi.

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Kaynak: DHA

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE ÇOCUK KAÇIRMA İDDİASINDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: FATİH'TE ÇOCUK KAÇIRMA İDDİASINDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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