FATİH'TE SOPALI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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FATİH'TE SOPALI KAVGA KAMERADA

04.03.2022 09:36

FATİH'te sokakta iki grup arasında çıkan yumruklu, tekmeli, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

FATİH'te sokakta iki grup arasında çıkan yumruklu, tekmeli, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nişanca Mahallesi'nde, Kumkapı'ya yakın bir sokakta önceki gün, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yumruklu, tekmeli, sopalı kavgada ortalık birbirine girdi. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenen kavga, tarafların birbirlerini ara sokaklarda kovalamasıyla son buldu.

FATİH'TE SOPALI KAVGA KAMERADA
FATİH'TE SOPALI KAVGA KAMERADA
FATİH'TE SOPALI KAVGA KAMERADA
FATİH'TE SOPALI KAVGA KAMERADA

YORUMLAR
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Kumkapı, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE SOPALI KAVGA KAMERADA - Son Dakika


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