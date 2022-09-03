Fatih'te spor salonuna silahlı saldırı : 1 ölü - Son Dakika
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Fatih'te spor salonuna silahlı saldırı : 1 ölü

03.09.2022 01:56
Fatih'te spor salonuna silahlı saldırı : 1 ölü

Fatih'te spor salonunda spor yapan bir gence kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenledi.

Fatih'te spor salonunda spor yapan bir gence kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu genç hayatını kaybederken polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Seyyid Ömer Ali mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre spor salonuna spor yapmak için gelen bir kişi kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise saldırıya uğrayan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemele ekiplerinin çalışmalarının ardından vefat eden şahsın cesedi incelemek üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı incelem başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te spor salonuna silahlı saldırı : 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te spor salonuna silahlı saldırı : 1 ölü - Son Dakika
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