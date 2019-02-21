Fatih'te Şüpheli Araç Alarmı
43 dakika önce
Haber-Kamera: Ozan URAL/İstanbul DHAFatih'te bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınlarına bırakılan bir araç polisi alarma geçirdi.
Haber-Kamera: Ozan URAL/ İstanbul
DHA Fatih
'te bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü
yakınlarına bırakılan bir araç polisi alarma geçirdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında incelenen araç emniyet otoparkına çekildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
yakınına park edilen 34 ENS 25 plakalı bir otomobil polisin dikkatini çekti. Polis
araçta inceleme yaparken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Özel Harekat Ekipleri de olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil, çekici ile emniyetin otoparkına götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Şüpheli otomobil
-Polisin güvenlik önlemi
-Caddenin trafiğe kapatılması
-Otomobilde yapılan arama çalışmaları
-Otomobilin çekici ile götürülmesi
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:19 Kaynak: DHA
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