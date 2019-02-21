Son Dakika Haberleri: Fatih'te Şüpheli Araç Alarmı

Fatih'te Şüpheli Araç Alarmı

43 dakika önce

Haber-Kamera: Ozan URAL/İstanbul DHAFatih'te bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınlarına bırakılan bir araç polisi alarma geçirdi.

Fatih'te Şüpheli Araç Alarmı, System.String[]
Haber-Kamera: Ozan URAL/ İstanbul DHA

Fatih'te bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınlarına bırakılan bir araç polisi alarma geçirdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında incelenen araç emniyet otoparkına çekildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınına park edilen 34 ENS 25 plakalı bir otomobil polisin dikkatini çekti. Polis araçta inceleme yaparken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Özel Harekat Ekipleri de olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil, çekici ile emniyetin otoparkına götürüldü. 

 

Görüntü Dökümü:

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-Şüpheli otomobil

-Polisin güvenlik önlemi

-Caddenin trafiğe kapatılması

-Otomobilde yapılan arama çalışmaları

-Otomobilin çekici ile götürülmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:19 Kaynak: DHA

Fatih, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa
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