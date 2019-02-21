Son Dakika Haberleri: Fatih'te Şüpheli Araç Alarmı

Fatih'te Şüpheli Araç Alarmı

1 saat önce

FATİH'te bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınlarına bırakılan bir araç polisi alarma geçirdi.

Fatih'te Şüpheli Araç Alarmı, System.String[]
FATİH'te bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınlarına bırakılan bir araç polisi alarma geçirdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında incelenen araç emniyet otoparkına çekildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınına park edilen 34 ENS 25 plakalı bir otomobil polisin dikkatini çekti. Polis araçta inceleme yaparken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Özel Harekat Ekipleri de olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil, çekici ile emniyetin otoparkına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:46 Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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