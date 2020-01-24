Fatih'te sürücü tartıştığı otopark görevlisini silahla yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te sürücü tartıştığı otopark görevlisini silahla yaraladı - Son Dakika

Fatih'te sürücü tartıştığı otopark görevlisini silahla yaraladı

41 dakika önce

Fatih'te bir sürücü tartıştığı otopark görevlisini silahla ayağından vurarak yaraladı.

Fatih'te sürücü tartıştığı otopark görevlisini silahla yaraladı, System.String[]

Fatih'te bir sürücü tartıştığı otopark görevlisini silahla ayağından vurarak yaraladı.


Alınan bilgiye göre, Aksaray Sofular Caddesi üzerinde seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen bir sürücü ile bir iş yerinin otopark sorumlusu olan Ziya Doğan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı.

Bir süre sonra silahla olay yerine dönen sürücü, aniden tartıştığı Ziya Doğan'a ateş etmeye başladı. Silahlı saldırı sonucu Doğan bacağından yaralanırken, saldırgan kaçtı. Mermi isabet etmesi sonucu iş yerinin camları da kırıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Ziya Doğan, Sofular, Aksaray, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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