Olay, 9 Ekim Pazar günü Yedikule 'de saat 16.50'de meydana gelmişti. İddialara göre, motosikletini yola bırakan yabancı uyruklu F.O., çöp konteynerinden kağıt topluyordu. Hafif ticari aracın sürücüsü Şehmuz Aykurt, kağıt toplayıcısı adamdan yol isteyerek dükkanının bulunduğu sokağa dönmek istemişti. Kağıt toplayıcısı adam, aracın geçeceği kadar boşluk olduğunu söyleyince taraflar arasında tartışma yaşanmış, tartışma sırasında kağıt toplayıcısı şüpheli, sürücüye döner bıçağıyla saldırmıştı.

Kaynak: İHA

Tragger, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı tutuklandı - Son Dakika

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