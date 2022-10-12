Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı tutuklandı - Son Dakika
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Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı tutuklandı

12.10.2022 09:35

Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı tutuklandı Fatih'te kendisinden yol istediği iddiasıyla hafif ticari araç sürücüsüyle tartışan ve sürücüye döner bıçağıyla saldırarak yaralayan motosikletli kağıt toplayıcısı tutuklandı.

Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı tutuklandı

İSTANBUL - Fatih'te kendisinden yol istediği iddiasıyla hafif ticari araç sürücüsüyle tartışan ve sürücüye döner bıçağıyla saldırarak yaralayan motosikletli kağıt toplayıcısı tutuklandı.

Olay, 9 Ekim Pazar günü Yedikule'de saat 16.50'de meydana gelmişti. İddialara göre, motosikletini yola bırakan yabancı uyruklu F.O., çöp konteynerinden kağıt topluyordu. Hafif ticari aracın sürücüsü Şehmuz Aykurt, kağıt toplayıcısı adamdan yol isteyerek dükkanının bulunduğu sokağa dönmek istemişti. Kağıt toplayıcısı adam, aracın geçeceği kadar boşluk olduğunu söyleyince taraflar arasında tartışma yaşanmış, tartışma sırasında kağıt toplayıcısı şüpheli, sürücüye döner bıçağıyla saldırmıştı.

Konuya ilişkin kimliği tespit edilen şüpheli F.O. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli daha sonra, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Tragger, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı tutuklandı - Son Dakika
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