Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısına 9 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısına 9 yıla kadar hapis istemi

12.10.2022 10:14
Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısına 9 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Fatih'te yol istediği için tartıştığı araç sürücüsünü döner bıçağıyla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan kağıt toplayıcısı hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Fatih'te yol istediği için tartıştığı araç sürücüsünü döner bıçağıyla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan kağıt toplayıcısı hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Ekim'de aracıyla seyreden müşteki Şeyhmus Aykurt'un yol kenarında hurda arabası olması nedeniyle yoldan geçememesi üzerine İran uyruklu şüpheli Ferhad Omranıfar'dan yol istediği belirtildi.

İddianamede, şüphelinin ise "Buradan tır geçer" diyerek cevap vermesinin ardından 60 santimetre uzunluğundaki döner bıçağıyla müştekiyi yaraladığı kaydedildi.

Müştekinin şikayetçi olduğu şüphelinin suçunu kabul ettiği aktarılan iddianamede, raporlara göre müştekinin ağır yaralandığı bildirildi.

Şüphelinin "yaşamı tehlikeye sokacak şekilde silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, ayrıca ceza verildiği takdirde bunu çektikten sonra sınır dışı edilmesi talebinde bulunuldu.

Öte yandan, şüphelinin olayda kullandığı bıçakla ilgili ayrı bir soruşturma daha yürütüldüğü ifade edildi.

Olay

Yedikule'de aracıyla ilerleyen Şeyhmus Aykurt, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve motosikletiyle yolu kapatan kağıt toplayıcısı Ferhad Omranıfar'dan yol istemişti.

Çıkan tartışmada Omranıfar, araçtaki sürücüye yanında taşıdığı döner bıçağıyla saldırmıştı. El bileğinden yaralanan sürücü vatandaşlarca hastaneye götürüldü, Omranıfar polis ekiplerince yakalanmıştı.

Saldırıya ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kağıt toplayıcısının elindeki döner bıçağını araçtaki Aykurt'a defalarca salladığı, kendisini korumaya çalışan Aykurt'un araçtan indiği sırada bileğinden yaralandığı yer almıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısına 9 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısına 9 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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