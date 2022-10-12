Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısına 9 yıla kadar hapis cezası talebi - Son Dakika
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Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısına 9 yıla kadar hapis cezası talebi

12.10.2022 10:44
Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısına 9 yıla kadar hapis cezası talebi

Fatih'te yol tartışmasında hafif ticari araç sürücüsüne döner bıçağıyla saldırarak yaralayan şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Fatih'te yol tartışmasında hafif ticari araç sürücüsüne döner bıçağıyla saldırarak yaralayan şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Fatih'te 9 Ekim günü kendisinden yol istediği gerekçesiyle hafif ticari araç sürücüsü Şehmuz Aykurt'ı döner bıçağıyla saldırarak yaralayan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen İran uyruklu kağıt toplayıcısı Ferhad Omranıfar (42) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay anında aracıyla seyir halinde olan müşteki Şehmuz Aykurt'un yol kenarında hurda arabası olması nedeniyle yoldan geçemediği, bunun üzerine şüpheliye 'Yol verir misin' dediği, şüphelinin ise 'Buradan tır geçer' şeklinde cevap verdiği kaydedildi. Şüphelinin ardından 60 santimetre uzunluğundaki döner bıçağı ile müştekiyi yaraladığı aktarıldı.

Sol kolundan yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladı

Müştekinin şüpheliden şikayetçi olduğunun belirtildiği iddianamede, şüphelinin suçunu gizlemeyip açıkça söylediği, müştekinin sol kolundan basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı ve bu yaralanmasının da yaşamını tehlikeye soktuğu belirtildi.

9 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ferhad Omranıfar'ın 'kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde silahla kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede ayrıca, şüphelinin cezasının infazı tamamlandıktan sonra durumunun sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmesi için derhal İçişleri Bakanlığı'na bildirilmesi istendi.

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Kaynak: İHA

Tragger, Fatih, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısına 9 yıla kadar hapis cezası talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısına 9 yıla kadar hapis cezası talebi - Son Dakika
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