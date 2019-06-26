Son Dakika Haberleri: Fatih'te Tacikistanlı kadın ölü bulundu - İSTANBUL
Son Dakika Güncel Haber

Fatih'te Tacikistanlı kadın ölü bulundu - İSTANBUL

26 dakika önce

Fatih'te bir apartman dairesinde kafasına poşet geçirilmiş, ayakları bağlı ve vücudunda morluklar bulunan Tacikistan uyruklu kadın ölü bulundu.

Fatih'te bir apartman dairesinde kafasına poşet geçirilmiş, ayakları bağlı ve vücudunda morluklar bulunan Tacikistan uyruklu kadın ölü bulundu.
İskenderpaşa Mahallesi Tayyareci Orhan Sokak'ta 6 katlı binanın en üst katında ismi öğrenilemeyen Tacikistan Uyruklu kadın, arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri 34 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kadının kafasına poşet geçirildiği, ayaklarının bağlı ve vücudunda morluklar olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri çevredeki kameraların kayıtlarını inceledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fatih'te Tacikistanlı kadın ölü bulundu - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:26 Kaynak: AA
tacikistan, ölü, Fatih, kadın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatacağını duyurdu Cani adam kendisiyle birlikte olma teklifini reddeden kadına kurşun yağdırdı Fatih'te kadın cinayeti: 1 ölü Kemal Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu" sorusuna cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 07:52:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te Tacikistanlı kadın ölü bulundu - İSTANBUL
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]