Son Dakika Haberleri: Fatih'te tadilatta olan iki katlı evde yangın çıktı
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Fatih'te tadilatta olan iki katlı evde yangın çıktı

54 dakika önce

Fatih'te tadilatta olan iki katlı bir evde bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı.

Fatih'te tadilatta olan iki katlı bir evde bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Evde kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edil. Tadilatta olan evde kimsenin olmaması olası bir can kaybının önlerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
(Davut Has/İHA)
Fatih'te tadilatta olan iki katlı evde yangın çıktı
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
Kocamustafapaşa, İtfaiye, Fatih, Güncel
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