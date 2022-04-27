FATİH'TE TAKSİCİLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika
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FATİH'TE TAKSİCİLERE CEZA YAĞDI

27.04.2022 12:55

FATİH'te taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

FATİH'te taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler sırasında 6 sürücüye emniyet kemeri takılı olmadığından, bir sürücüye telefonla konuştuğu ve başka bir taksi sürücüsüne ise taksimetreyi açmadığı için toplam 2 bin 491 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Aksaray'da taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında tek tek durdurulan taksi sürücülerinin, gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. Ekipler ayrıca sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığını, yolcu seçip seçmediğini ve taksimetreye yönelik kontrollerini de yaptı.

Denetimlerde, 6 sürücüye emniyet kemeri takmadığı için 169'şar lira, telefonla konuşan bir sürücüye 427 lira ve taksimetre açmadığı belirlenen başka bir sürücüye ise 888 lira para cezası kesildi. Öte yandan, taksimetre açmadığı için ceza kesilen bir taksi sürücüsü, para cezası kesen Sivil Trafik Polisi ekibine, Unutmuşum, daha önce böyle bir ceza yemiş miyim Açın bakın diyerek kendini savundu.

Emniyet kemeri takmadığı için 196 lira para cezası kesilen Zeki Özcan ise, Denetimlerin yapılması iyi. Yolcu seçilmesine karşıyım ben. Şu an aldığım yolcularda şikayetçiydi. Yüksek fiyat istemişler. Ben denk geldim. Aldım onları dedi.

FATİH'TE TAKSİCİLERE CEZA YAĞDI
FATİH'TE TAKSİCİLERE CEZA YAĞDI
FATİH'TE TAKSİCİLERE CEZA YAĞDI
FATİH'TE TAKSİCİLERE CEZA YAĞDI
FATİH'TE TAKSİCİLERE CEZA YAĞDI
FATİH'TE TAKSİCİLERE CEZA YAĞDI

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Kaynak: DHA

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