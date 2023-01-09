Fatih'te taksici cinayeti kamerada - Son Dakika
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Fatih'te taksici cinayeti kamerada

09.01.2023 10:22
Fatih'te taksici cinayeti kamerada

FATİH, Çapa'da takside kendi aralarında kavga eden 3 yolcu, daha sonra taksiciye saldırdı.

FATİH, Çapa'da takside kendi aralarında kavga eden 3 yolcu, daha sonra taksiciye saldırdı. Yolcuların darbettiği 52 yaşındaki taksici Aydın Altun, hastanede hayatını kaybetti. 3 şüpheli gözaltına alınırken, darp anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazar gecesi saat 03.00 sıralarında Fatih Çapa'da meydana geldi. İddialara göre, alkollü olan M.A., F.G. ve E.N.G. isimli 3 şüpheli Taksim'de Aydın Altun'un (52) kullandığı taksiyi çevirip araca bindi. Araç içerisinde kavga etmeye başlayan 3 kişiyi Fatih Çapa'da indirmek isteyen Altun'a küfreden şüpheliler daha sonra Altun'la kavga etmeye başladı. Araç dışında da devam eden kavganın ardından olay yerine polis çağrıldı. Polis, tarafları doktor raporlarının alınması için hastaneye götürdü. Hastanede sabaha kadar tedavisi devam eden Aydın Altun, aldığı darbeler sebebiyle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.A., F.G. ve E.N.G. isimli şüpheliler, "Kasten Öldürme" suçundan işlem yapılmak üzere bugün adli makamlara sevk edilecek. Aydın Altun için de bugün cenaze töreni düzenlenecek.Öte yandan taksici Aydın Altun'un hayatını kaybettiği kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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