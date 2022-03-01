FATİH'TE TAKSİCİLERİN TELEFONLARINI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika
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FATİH'TE TAKSİCİLERİN TELEFONLARINI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

01.03.2022 10:26

FATİH'te bindiği taksilerde şoförlerin cep telefonlarını çaldığı araç kamerasına yansıyan şüpheli, kaldığı apart otelde yakalandı.

FATİH'te bindiği taksilerde şoförlerin cep telefonlarını çaldığı araç kamerasına yansıyan şüpheli, kaldığı apart otelde yakalandı. Şüpheli, benzer şekildeki 10 ayrı suçtan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih'te müşteri gibi bindiği taksilerde, bir anlık dalgınlıklarından yararlandığı şoförlerin cep telefonlarını çalan şüpheliyi yakalamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüphelinin, taksinin birinden cep telefonu çalarken araç kamerasınca görüntülendiği ortaya çıkarıldı. Görüntülerde, bir anlık dalgınlığından yararlandığı şoförün cep telefonunun şüpheli tarafından çalındığı görülüyor. Görüntülerden şüphelinin Veysel C. olduğu tespit edildi. Ardından Beyoğlu'ndaki Şehit Muhtar Mahallesi'nde kaldığı apart otele düzenlenen operasyonda Veysel C. gözaltına alındı.

İşlemleri için Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi'ne götürülen Veysel C.'nin geçen yıl 3, bu yıl da 7 ayrı taksicinin cep telefonunu aynı yöntemle çaldığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tragger, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE TAKSİCİLERİN TELEFONLARINI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FATİH'TE TAKSİCİLERİN TELEFONLARINI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika
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