FATİH'TE TAKSİCİYİ GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel FATİH'TE TAKSİCİYİ GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

FATİH'TE TAKSİCİYİ GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

6 saat önce

Fatih'te taksiye binen bir kişi taksi şoförünü bıçakla tehdit ederek cep telefonunu ve 80 lirasını gasp etti.

FATİH'TE TAKSİCİYİ GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI, System.String[]

Fatih'te taksiye binen bir kişi taksi şoförünü bıçakla tehdit ederek cep telefonunu ve 80 lirasını gasp etti. Şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih'te 2 Ocak gecesi saat 03.30 sıralarında taksi şoförü Hasan Y. aracına bir kişiyi müşteri olarak aldı. Hasan Y., aracına aldığı kişiyi gideceği yere götürdüğünde yolcusu kendisine bıçak çekerek telefonunu ve 80 lira parası gasp ettikten sonra araçtan inerek uzaklaştı. Hasan Y. olayı hemen polise haber verdi. Emniyet ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, şüphelinin Cerrahpaşa Mahallesindeki metruk bir binada olduğu bilgine ulaştı. Metruk binayı kontrol eden polis, Hakan E.(26) isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada taksi şoförü Hasan Y.'den gasp ettiği cep telefonu bulundu. Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul
Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:24 Kaynak: DHA
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