Fatih'te taksiler ve taksi durakları dezenfekte edildi - Son Dakika

Fatih Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki ticari taksi ve durakları dezenfekte etti.
Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan 6 ekip, 12 kişilik ilaçlama personeliyle ilçede bulunan ticari taksiler ile 17 taksi durağında Kovid-19 kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Sultanahmet Taksi Durağı'nda yapılan dezenfekte çalışmasının ardından taksi şoförlerine içerisinde maske ile dezenfektan bulunan hijyen kiti dağıtıldı.
Kaynak: AA
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