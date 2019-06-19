Son Dakika Haberleri: Fatih'te tarihi ahşap binada yangın
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Fatih'te tarihi ahşap binada yangın

13 dakika önce

Fatih'te 2 katlı tarihi ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te tarihi ahşap binada yangın, System.String[]
Fatih'te 2 katlı tarihi ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cerrahpaşa Mahallesi Mihri Hatun Sokak'taki tarihi ahşap binada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin binadaki soğutma çalışmaları sürerken, bina kullanılamaz hale geldi.
Bu arada, yangın çıkan binanın, yanındaki tarihi evin bir ay önce çökmesi nedeniyle sahiplerince boşaltıldığı öğrenildi.
Olay yerine gelen ev sahibi kadın sinir krizi geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:31 Kaynak: AA
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