Fatih'te tarihi camide tepki toplayan klima ve bitişiğindeki kümes kaldırıldı - Son Dakika

FATİH'teki tarihi Hirami Ahmet Paşa Camii'nin üstüne dev bir klima yerleştirilmiş, bir de kümes yapılmıştı. Günümüze kadar tarihe tanıklık eden camiye monte edilen klimalar ve bitişiğindeki tavuk kümesi, gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.

Bizans İmparatorluğu döneminde 7. yüzyılda kilise olarak inşa edilen yapı, 1586 yılında Hiram Ahmet Paşa tarafından camiye çevrilmişti. Fatih'te oturan ve tarihe sahip çıkılması gerektiğini belirten İhami Öztürk, "İki gündür zaten bunu televizyondan takip ediyordum. Klimanın kalkması, tavuk kümesinin sökülmesi çok iyi oldu. Tarihi yapılarımızın korunması gerekiyor. Tavuk kümesi vardı horozlar vardı. Ama kesinlikle iyi oldu söküldüğü. Tarihe sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

Gelen tepkiler üzerine tarihi yapılardaki bazı klimalar kaldırılırken, bazıları ise hala yerinde duruyor. 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Yavuz Sultan Selim Türbesi'nde de klima bulunuyor. Tarihi caminin duvarına monte edilen klima motoru hem yapıya zarar veriyor hem de tarihi dokunun görüntüsünü bozuyor.

Tarihçi yazar Mehmet Dilbaz, Yavuz Sultan Selim Türbesi'ndeki klimayla ilgili olarak "Yavuz Sultan Selim Türbesi 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman yani oğlu tarafından yapıldı. Yavuz Sultan Selim'in kendi adına yapılan caminin tam avlusunda. Yavuz, bizim için o kadar önemli bir karakter ki; hem Osmanlı İmparatorluğu topraklarını 3 katına çıkarmasından ziyade muhteşem yüzyılın mimarı olan Kanuni Sultan Süleyman'ın babası. En azından Yavuz Sultan Selim gibi büyük bir imparator, büyük bir sultan bir saygıyı hak ediyor. Onun türbesine klima son derece gereksiz" demişti.

- İstanbul