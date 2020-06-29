Fatih'te tarihi eser operasyonu: 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Fatih'te tarihi eser operasyonu: 1 kişi yakalandı

İSTANBUL - Fatih'te bir antika dükkanına baskın düzenleyen polis ekipler, farklı arkeolojik dönemlere ait ok ucu ile Grek ve roma dönemine ait sikke ele geçirdi. Operasyonda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 26 Haziran günü Fatih'te bulunan bir antikacı dükkanına operasyon düzenledi. Bir kişinin yakalandığı operasyonda ekipler, 50 adet farklı dönemlere ait ok ucu ile 50 adet Grek ve Roma Dönemine ait sikke ele geçirdi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.