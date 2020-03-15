FATİH'TE TARİHİ NİŞANCA HAMAMINDA YANGIN - Son Dakika
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FATİH'TE TARİHİ NİŞANCA HAMAMINDA YANGIN

6 saat önce

Fatih'te Tarihi Nişanca Hamamı'nın deposunda yangın çıktı.

Fatih'te Tarihi Nişanca Hamamı'nın deposunda yangın çıktı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, 09.30 sıralarında Fatih Nişanca Mahalle bulunan Tarihi Nişanca Hamamında talaşların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

İÇERİDE TALAŞLAR VARDI

Yangını gören Kemal Kaymaz Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Biz geldiğimizde hamamın arka tarafında yangın çıktığını gördük. İçeride taşlar vardı. Talaşlardan çıktığı söyleniyor. Yangını gören otopark görevlisi itfaiyeye haber verdi. Burası tarihi bir hamam, suyun ısıtılması için talaş kullanılıyordu ama şimdi doğalgaz kullanılıyor. Orada kalan talaşlardan çıktı. dedi

Yangında ölen yada yaralanan olmazken, hamamın deposunda hasar oluştu.

FATİH'TE TARİHİ NİŞANCA HAMAMINDA YANGIN

İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:19 Kaynak: DHA
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