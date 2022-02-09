Üye Girişi
FATİH'TE TARİHİ SUR YOLA DEVRİLDİ - Son Dakika

FATİH'TE TARİHİ SUR YOLA DEVRİLDİ

09.02.2022 11:03

İSTANBUL'da gece etkili olan yağışın ardından Fatih'teki tarihi surun bir parçası yola devrildi.

İSTANBUL'da gece etkili olan yağışın ardından Fatih'teki tarihi surun bir parçası yola devrildi. Zabıta ekipleri, yolun bir şeridini trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da gece etkili olan yağış sonrası Vatan Caddesi'nin Edirnekapı istikametindeki bağlantı yolunun kenarında bulunan tarihi surların bir bölümü, sabah saatlerinde yola devrildi. Zabıta ekipleri, yoğun yaya ve trafik akışının olduğu yolda, güvenlik önlemi aldı. Yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak, araçların kontrollü geçişi sağlandı. İBB yetkilileri devrilen sur parçasının kaldırılması için çalışma başlattı.

FATİH'TE TARİHİ SUR YOLA DEVRİLDİ
FATİH'TE TARİHİ SUR YOLA DEVRİLDİ
FATİH'TE TARİHİ SUR YOLA DEVRİLDİ

YORUMLAR
500

İstanbul, Zabıta, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE TARİHİ SUR YOLA DEVRİLDİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:17 İYİ Partili vekil, asgari ücretle market alışverişi yaptı! Cebinde 183 lira kaldı
11:17 Ziraat Bankası çiftçilerin faizlerini silecek! Son gün 31 Mart
11:01 Herkes TBMM lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır'ın tarifini arıyor! İşte o tatlının tarifi
10:54 Çorumgaz Genel Müdürü'nden tuhaf tasarruf tavsiyesi: Evde atletle dolaşmayın!
10:49 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız ölümle pençeleşiyor
10:37 2 sene önce ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç maçta karşılaştılar
10:31 Gülün tanesi 30 liraya çıkınca alternatif olarak lavanta revaçta
10:24 Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı
10:19 Kolombiya'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 14 ölü, 35 yaralı!
10:18 Dere kenarında buldukları karacayı evlerinin salonda ağırladılar, yaralarını sardılar, öpüp kokladılar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 11:24:00. #1.13#
SON DAKİKA: FATİH'TE TARİHİ SUR YOLA DEVRİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement