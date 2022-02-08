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FATİH'TE TEDİRGİN EDEN ÇIĞLIKLARIN ALTINDAN KUPA ÇIKTI - Son Dakika

FATİH'TE TEDİRGİN EDEN ÇIĞLIKLARIN ALTINDAN KUPA ÇIKTI

08.02.2022 11:47
FATİH'TE TEDİRGİN EDEN ÇIĞLIKLARIN ALTINDAN KUPA ÇIKTI

FATİH'te bir grup Afrikalı, Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olmasını sokakta sevinç çığlıkları atarak kutladı.

FATİH'te bir grup Afrikalı, Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olmasını sokakta sevinç çığlıkları atarak kutladı. Durumdan habersiz olan mahalle sakinleri kısa süreli tedirginlik yaşadı.

Görüntüler pazar gece saatlerinde Fatih'te çekildi. Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın finali Kamerun'un başkenti Yaounde'de yapıldı. Senegal Milli Futbol Takımı, Mısır Milli Futbol takımına karşı mücadele etti.

Uzatmalara giden maçta, 120 dakikanın sonunda da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Senegal Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu oldu. İstanbul'un çeşitli semtlerinde oturan Senegal taraftarları büyük sevinç yaşadı.

Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşayan Senegal taraftarı bir grup ise şampiyonluğu sokaklarda koşup çığlık atarak kutladı. Durumdan habersiz olan mahalle sakinleri sokaktan gelen çığlıkları duyunca kısa süreli korku ve tedirginlik yaşadı. Bir süre sonra koşup çığlık atan Senegallilerin şampiyonluğu kutladığı ortaya çıktı.

FATİH'TE TEDİRGİN EDEN ÇIĞLIKLARIN ALTINDAN KUPA ÇIKTI
FATİH'TE TEDİRGİN EDEN ÇIĞLIKLARIN ALTINDAN KUPA ÇIKTI
FATİH'TE TEDİRGİN EDEN ÇIĞLIKLARIN ALTINDAN KUPA ÇIKTI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE TEDİRGİN EDEN ÇIĞLIKLARIN ALTINDAN KUPA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FATİH'TE TEDİRGİN EDEN ÇIĞLIKLARIN ALTINDAN KUPA ÇIKTI - Son Dakika
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