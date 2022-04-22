Fatih'te tek teker kullandığı motosikletle tehlike saçtı: O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te tek teker kullandığı motosikletle tehlike saçtı: O anlar kamerada

22.04.2022 12:40
Fatih'te tek teker kullandığı motosikletle tehlike saçtı: O anlar kamerada

İstanbul Fatih'te motosikletin ön tekerleğini kaldırarak trafikte seyreden sürücü tehlike saçtı.

İstanbul Fatih'te motosikletin ön tekerleğini kaldırarak trafikte seyreden sürücü tehlike saçtı. Trafiği tehlikeye sokan o anları başka bir motosikletli sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Unkapanı Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletinin arka koltuğuna arkadaşını bindiren sürücü, Unkapanı Köprüsü'nde Aksaray istikametine giderken tek tekerlek gösterisi yaptı. Metrelerce motosikletin önünü kaldırarak giden sürücüyü başka bir motosikletli arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Motosikletli gençlerin tehlike saçtığı o anlar sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. - İSTANBUL

Fatih'te tek teker kullandığı motosikletle tehlike saçtı: O anlar kamerada
Fatih'te tek teker kullandığı motosikletle tehlike saçtı: O anlar kamerada

YORUMLAR
500
Eşini bodrum katında boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi Eşini bodrum katında boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi Otoparktaki yalnız asker: Bu isimsiz mezarın sahibi, İstanbul'un fethine katılan bir şehit Otoparktaki yalnız asker: Bu isimsiz mezarın sahibi, İstanbul'un fethine katılan bir şehit

Atatürk Caddesi, Unkapanı, İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te tek teker kullandığı motosikletle tehlike saçtı: O anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi!
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
12:26 İzmir'de film sahnelerini aratmayan hırsızlık: Tuvalete gidiyorum dedi, lüks otomobili çaldı
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:52 Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!
11:16 Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 12:48:40. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te tek teker kullandığı motosikletle tehlike saçtı: O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement