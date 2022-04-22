Fatih'te tek teker kullandığı motosikletle tehlike saçtı: O anlar kamerada - Son Dakika

İstanbul Fatih'te motosikletin ön tekerleğini kaldırarak trafikte seyreden sürücü tehlike saçtı. Trafiği tehlikeye sokan o anları başka bir motosikletli sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Unkapanı Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletinin arka koltuğuna arkadaşını bindiren sürücü, Unkapanı Köprüsü'nde Aksaray istikametine giderken tek tekerlek gösterisi yaptı. Metrelerce motosikletin önünü kaldırarak giden sürücüyü başka bir motosikletli arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Motosikletli gençlerin tehlike saçtığı o anlar sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. - İSTANBUL