Fatih'te tekne partisine polis baskını - Son Dakika

Fatih'te tekne partisine polis baskını

30.12.2020 14:01
Fatih'te tekne partisine polis baskını, System.String[]

FATİH'te, polis bir teknede yapılan partiye baskın düzenledi.

FATİH'te, polis bir teknede yapılan partiye baskın düzenledi.  Partiye katılan 41 kişiye toplam 129 bin 150 lira para cezası kesildi. Fatih'in Balat Mahallesi'nde polis ekipleri, sabah saat 06.00 sıralarında bir kaç kişinin limana bağlı olan tekneye çıktığını tespti etti.  Durumdan şüphelenen polis ekipleri, tekneye baskın düzenledi. Yapılan baskında teknedeki 41 kişinin, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak parti düzenlediği ortaya çıktı. Koronavirüs tedbirlerine ihlal eden kişilere toplam 129 bin 150 lira para cezası kesildi.

(Fotoğraf)


Fatih'te tekne partisine polis baskını
Fatih'te tekne partisine polis baskını
Fatih'te tekne partisine polis baskını

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'te tekne partisine polis baskını - Son Dakika


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