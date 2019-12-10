Son Dakika Haberleri: Fatih'te tekstil firmalarından hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
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Fatih'te tekstil firmalarından hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Fatih'te 4 ayrı tekstil firmasındaki çelik kasalardan para çaldıkları iddia edilen Moldova uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Fatih'te 4 ayrı tekstil firmasındaki çelik kasalardan para çaldıkları iddia edilen Moldova uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih'te 4 ayrı tekstil firmasına giren şüpheliler, çelik kasadan 750 bin lira çaldı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

İş yerleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin çaldıkları kasayı Fatih'teki bir eve götürdüklerini tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen polis, Moldova uyruklu İvan B. (26) kız arkadaşı Christian G.(20) ve annesi Janna G'yi (40) gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada 10 bin lira ele geçirilirken şüphelilerin çaldıkları paraları ülkelerine gönderdikleri öğrenildi.

Şüpheli İvan B'nin ülkesinde kick boks sporcusu olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İvan B. tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheliyi de yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Fatih'te tekstil firmalarından hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Moldova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:12 Kaynak: AA
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