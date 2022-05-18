FATİH'TE TELEFONLA KONUŞUYOR GİBİ YAPIP YANDAKİ ÇANTAYI ÇALDI - Son Dakika
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FATİH'TE TELEFONLA KONUŞUYOR GİBİ YAPIP YANDAKİ ÇANTAYI ÇALDI

18.05.2022 10:47

FATİH'te kafede telefonla konuşuyormuş gibi yapan şüpheli, el çabukluğuyla yan masasındaki kadının çantasını çaldı.

FATİH'te kafede telefonla konuşuyormuş gibi yapan şüpheli, el çabukluğuyla yan masasındaki kadının çantasını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te geçen ay, kafede oturan bir kişi, yan masasındaki kadının çantasını gözüne kestirdi. Telefonla konuşur gibi yapan şüpheli, kadını bir süre izledikten sonra el çabukluğuyla çantayı alarak, ayaklarının yanına çekti. Daha sonra da çaldığı çantayla uzaklaştı. Kadın bir süre sonra çantasının olmadığını fark etti. Kadın, kafenin güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra polis ekiplerine şikayette bulundu.

FATİH'TE TELEFONLA KONUŞUYOR GİBİ YAPIP YANDAKİ ÇANTAYI ÇALDI
FATİH'TE TELEFONLA KONUŞUYOR GİBİ YAPIP YANDAKİ ÇANTAYI ÇALDI
FATİH'TE TELEFONLA KONUŞUYOR GİBİ YAPIP YANDAKİ ÇANTAYI ÇALDI
FATİH'TE TELEFONLA KONUŞUYOR GİBİ YAPIP YANDAKİ ÇANTAYI ÇALDI

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel FATİH'TE TELEFONLA KONUŞUYOR GİBİ YAPIP YANDAKİ ÇANTAYI ÇALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FATİH'TE TELEFONLA KONUŞUYOR GİBİ YAPIP YANDAKİ ÇANTAYI ÇALDI - Son Dakika
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