Son Dakika Haberleri: Fatih'te televizyon hırsızları kamerada
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Fatih'te televizyon hırsızları kamerada

1 saat önce

FATİH'te işyerinin kepengini keserek içeriye giren ve televizyon çalan şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te televizyon hırsızları kamerada, System.String[]
FATİH'te işyerinin kepengini keserek içeriye giren ve televizyon çalan şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 18 Haziran'da Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan bir işyerine gelen Ümit D. ve İlker D. işyerinin kepengini demir kesme makasıyla keserek, içeriye girdi. Şüpheliler içeride bulunan televizyonu alarak, kaçtı. Şüphelilerin kepengi keserek içeriye girmeleri ve televizyonu çalarak kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
Kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler, 26 Haziran'da Kızılelma Caddesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin 16 Haziran'da yine aynı işyerinden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Ümit D. ve İlker D. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


- İstanbul
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:41 Kaynak: DHA
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