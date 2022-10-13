Son dakika haberi... Fatih'te temizlik işçisi, yolda para dolu bulduğu cüzdanı polise teslim etti

Fatih'te temizlik işçisi, yolda para dolu bulduğu cüzdanı polise teslim etti

Temizlik işçisi içinde 10 bin 665 lira, 3 bin 50 dolar ve 20 euro olan cüzdanı polis ekiplerine teslim etti

Temizlik personelinin daha önce de bir cüzdan bulup sahibine teslim ettiği öğrenildi

İSTANBUL - Fatih Belediyesinde görevli temizlik personeli Furat Akay, Eminönü'nde çalıştığı esnada yerde para dolu cüzdan buldu. Durumu amirlerine haber eden Furat Akay, içinde 10 bin 665 lira, 3 bin 50 dolar ve 20 euro olan cüzdanı polis ekiplerine teslim etti.

Olay Fatih Alemdar Mahallesi Ankara Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Belediyesi'nde 10 yıldır görev yapan Furat Akay, Eminönü civarında çalıştığı esnada yerde bir cüzdan buldu. Cüzdanın içerisinde 10 bin 665 Türk Lirası, 3 bin 50 dolar ve 20 euro olduğunu gören Furat Akay, durumu amirlerine bildirdi. Durumun polis ekiplerine haber verilmesinin ardından Furat Akay, parayı polis ekiplerine teslim etti.

Olayı anlatan Furat Akay, "Fatih Belediyesi'nde temizlik personeliyim. Ankara Caddesi'nde temizlik yaptığım esnada yerde bir cüzdan buldum. İçine baktım, belli miktarda Türk Lirası ve döviz vardı. Durumu ivedilikle amirlerime bilgi verdim. Onlarda polisi aradılar. Birlikte polis merkezine gidip tutanak tuttuktan sonra parayı sahibine teslim ettik. 5 çocuğum var. Çocuklarımın boğazından bu zamana kadar haram geçmedi. Allah, haramı nasip etmesin. Bu şekilde çalışıyorum" dedi. Temizlik personelinin daha önceden de bir cüzdan bulup sahibine teslim ettiği öğrenildi.