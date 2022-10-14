Fatih'te temizlik işçisi yolda para dolu cüzdan buldu - Son Dakika
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Fatih'te temizlik işçisi yolda para dolu cüzdan buldu

14.10.2022 00:57
Fatih'te temizlik işçisi yolda para dolu cüzdan buldu

Fatih Belediyesinde görevli temizlik personeli Fırat Akay, Eminönü'nde çalıştığı esnada yerde para dolu cüzdan buldu.

Fatih Belediyesinde görevli temizlik personeli Fırat Akay, Eminönü'nde çalıştığı esnada yerde para dolu cüzdan buldu. Durumu amirlerine haber eden Akay, içinde 10 bin 665 lira, 3 bin 50 dolar ve 20 euro olan cüzdanı polis ekiplerine teslim etti.

Olay, Fatih Alemdar Mahallesi Ankara Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Belediyesinde 10 yıldır görev yapan Fırat Akay, Eminönü civarında çalıştığı esnada yerde bir cüzdan buldu. Cüzdanın içerisinde 10 bin 665 Türk lirası, 3 bin 50 dolar ve 20 euro olduğunu gören Akay, durumu amirlerine bildirdi. Durumun polis ekiplerine haber verilmesinin ardından Akay, parayı polise teslim etti.

Olayı anlatan Akay, "Fatih Belediyesinde temizlik personeliyim. Ankara Caddesi'nde temizlik yaptığım esnada yerde bir cüzdan buldum. İçine baktım, belli miktarda Türk lirası ve döviz vardı. Durumu ivedilikle amirlerime bildirdim. Onlar da polisi aradılar. Birlikte polis merkezine gidip tutanak tuttuktan sonra parayı sahibine teslim ettik. 5 çocuğum var, çocuklarımın boğazından bu zamana kadar haram geçmedi. Allah haramı nasip etmesin. Bu şekilde çalışıyorum" dedi.

Temizlik personelinin daha önce de bir cüzdan bulup sahibine teslim ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

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Son dakika haberi... Fatih'te temizlik işçisi, yolda para dolu bulduğu cüzdanı polise teslim etti Son dakika haberi... Fatih'te temizlik işçisi, yolda para dolu bulduğu cüzdanı polise teslim etti Son dakika haberleri! Fatih'te yolda cüzdan bulan temizlik işçisi polise teslim etti Son dakika haberleri! Fatih'te yolda cüzdan bulan temizlik işçisi polise teslim etti
Kaynak: İHA

Eminönü, Fırat, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te temizlik işçisi yolda para dolu cüzdan buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te temizlik işçisi yolda para dolu cüzdan buldu - Son Dakika
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