FATİH'TE TEPKİ ÇEKEN OLAY

FATİH'te bulunan Şeyh Hüsameddin Camii'nin çevresine asılan Hadis-i Şerif yazılı plakalardan bazıları parçalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı tepki çekti.

Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan Şeyh Hüsameddin Camii imamı, geçtiğimiz Ramazan ayı için hazırlattığı Hadis-i Şerif'lerin yazılı olduğu 17 pleksi plakaları caminin çevresine astı. 21 Mayıs'ta saat 23.40 sıralarında, cami önüne gelen bir kişi, 17 plakadan 7'sini parçalayarak uzaklaştı. Caminin imamı, Şehremini Polis Merkezi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Saldırganı yakalama çalışması başlatılırken cami cemaati duruma tepki gösterdi. Muharrem Sarıkaya, Bu yapılan çirkin bir şey. İnşallah pişman olmuştur dedi. Fazlı Öğüş ise, Peygamber Efendimizin, Hadis-i Şerif'lerinden bahsediyordu. İslamiyet'in temizliği ve güzelliği anlatıyordu. Buradan geçenler fotoğraflarını çekiyordu. Ne amaçla, hangi amaçla yırtıldı bilmiyoruz. Kim parçaladıysa o geri taksın bunları diye konuştu.

Ramazan Şaylan da Bunlar buraya asılmış Hadis-i Şerif'ler. Bunlar halkı bilgilendirmek açısından asıldı, yanlış olduğunu düşünmüyoruz. Birileri gelmiş, yırtmış, madde bağımlısı olabilir. Yırtıldı diye üzüldük. Kötü bir söz yazmıyor, siyasi anlamda asılan bir afiş de değil, amacı milleti bilgilendirmek dedi.