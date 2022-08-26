İSTANBUL-FATİH'TE OTOMOBİLİN MOTOSİKLETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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İSTANBUL-FATİH'TE OTOMOBİLİN MOTOSİKLETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

26.08.2022 16:11
İSTANBUL-FATİH'TE OTOMOBİLİN MOTOSİKLETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

FATİH'te ters yönden dönerek yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete otomobil çarptı.

FATİH'te ters yönden dönerek yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki iki kişi yola savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Fatih Millet Caddesi'nde meydana geldi. Abdullatif İlhan yönetimindeki 34 FHA 020 plakalı otomobil, seyir halindeyken ters yönden dönerek yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi metrelerce savrulurken, otomobil tramvay yoluna girdi. Şans eseri o sırada tramvay geçmemesi ise olası faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sek edildi. Yaralanan motosikletteki 2 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

"YEŞİL IŞIKTA GEÇİYORDUM"

Otomobil sürücüsü Abdullatif İlhan, "Bu yoldan düz geliyordum. Yeşil ışıkta geçiyordum. Onlar karşı yaya yolundan tramvay yoluna girmek istediler. O anda da kaza gerçekleşti. Motorda iki kişi vardı. Bende bir şey yok" dedi

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ters yönden gelen motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 kişinin yola savrulduğu da güvenlik kamerasına yansıdı.

- İstanbul

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ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ'NDEN GÜLŞEN'E TEPKİ ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ'NDEN GÜLŞEN'E TEPKİ Fatih'te park halindeki otomobil alev alev yandı Fatih'te park halindeki otomobil alev alev yandı
Kaynak: DHA

İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-FATİH'TE OTOMOBİLİN MOTOSİKLETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-FATİH'TE OTOMOBİLİN MOTOSİKLETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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