Fatih'te ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi

Denetimlerde kurallara uymayan 3 ticari taksi trafikten men edildi

İSTANBUL Fatih'te gerçekleştirilen taksi denetiminde 3 şoföre yolcu seçmekten, bin 823'er liradan ayrı ayrı para cezası yazıldı. Cezai işlem uygulanan ticari taksiler 10'ar gün boyunca trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Fatih Aksaray'da taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan taksi şoförlerinin, gerekli evrak ve belgeleri bulundurup, bulundurmadığı kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığını, yolcu seçip seçmediğini ve taksimetreye yönelik kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimlerde, yolcu seçen 3 taksiciye ise bin 823 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan yolcu seçtikleri tespit edilen taksicilerin araçları 10 gün trafikten men edildi.

"Saat 2, ben 3'te arabayı teslim edeceğim"

Cezai işlem uygulanan şoför Abdurrahim Kara, "Hiçbir şey demedim. Eminönü'nde gideceğim dedi. Bende karşıya geç dedim. Bana ceza yazdı, arabayı bağladı. Başka hiçbir şey yok. Saat 2, ben 3'te arabayı teslim edeceğim" dedi. Diğer şoför Fahrettin Bakış ise, "Bende bilmiyordum ne yazacağını? Bir arkadaşa sordum 200 lira yazar dedi. Baktım, polis geldi, hemen beni çevirdi" şeklinde konuştu.

"Biz çalışmıyoruz sizde çalışmayın"

Denetimde ceza kesilmesine tepki gösteren şoför Salim Gençal, "Mecbur pazarlık yapacak? Ama bizim taksicilerde iş yok. Çekin taksileri İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanına çalıştırmayın. Biz çalışmıyoruz sizde çalışmayın? Oradan yolcu alıyorsun yasak buradan alıyorsun yasak, nerde duralım biz?" ifadelerini kullandı.