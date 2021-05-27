Fatih'te tırın üzerindeki 13 tonluk beton blok yola devrildi - Son Dakika

Fatih'te seyir halindeki bir tırın üzerinde bulunan ve su kanalı yapımında kullanılan 13 ton ağırlığındaki beton blok yola devrildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethi Karaahmetoğlu hakimiyetindeki 34 ADZ 48 plakalı tır 13 tonluk iki beton blok taşıyordu. Su kanalı yapımında kullanılan beton bloklardan biri tır virajı dönerken dorseyi kırarak yola devrildi. Devrilen beton blok yüzünden yolun iki şeridi trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve İBB'ye bağlı araç kurtarma ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri araçların güvenli geçişlerini sağladı. Araç kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonrası beton blok kaldırılarak yol trafiğe tekrar açıldı. Tır sürücüsüne ise bin 670 TL para cezası kesildi.

(Caner Sönmez - Gülşah Kahveci/İHA)