Son Dakika Haberleri: Fatih'te "Tırnakçılık" Yöntemiyle Hırsızlık

Fatih'te "Tırnakçılık" Yöntemiyle Hırsızlık

1 saat önce

Fatih'te kartpostal satma bahanesiyle Kazakistan uyruklu bir kadından "tırnakçılık" yöntemiyle 20 lira çaldığı tespit edilen şüpheli suçüstü yakalandı.

Fatih'te
Fatih'te kartpostal satma bahanesiyle Kazakistan uyruklu bir kadından "tırnakçılık" yöntemiyle 20 lira çaldığı tespit edilen şüpheli suçüstü yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Şubat saat 10.00 sıralarında Süleymaniye Camii çevresinde şüpheli gördüğü bir kişiyi takibe aldı. Kartpostal satma bahanesiyle Kazakistan uyruklu Z.B'nin yanına yaklaşan şüpheliyi takip eden polis, şüphelinin tırnakçılık yöntemiyle kadının 20 lirasını çalması üzerine suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında el çabukluğuyla kadından çaldığı 20 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli T.D. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda şüphelinin kartpostal satmak için iki kişinin yanına gittiği, kadının cüzdanından para çıkartırken kartpostalı kadına uzatıp vermediği, bir süre oyalayarak kadının parasını el çabukluğuyla aldığı anlar görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:24 Kaynak: AA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kazakistan, Fatih, 3. Sayfa
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