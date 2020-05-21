FATİH'TE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ve TAKSİLER DENETLENDİ - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, toplu taşıma araçları ve taksiler üzerinde denetim yaptı. Denetimlerde 2 sürücüye para cezası yazıldı

İstanbul Valiliği koordinasyonunda Fatih Millet Caddesi'nde denetleme noktası kuran polis ekipleri, toplu taşıma araçlarında ruhsatlarda yazan yolcu sayısının yarısı kadar oturan yolcu, oturan yolcu sayısının yarısı kadar da ayakta yolcu olup olmadığını denetledi. Ekipler tarafından ayrıca taksilerde 3 kişi, minibüslerde ise ayakta yolcu olmamak kaydıyla oturan yolcu sayısının yarısı kadar yolcu alma kuralına uyup uymadıkları kontrol edildi.

2 SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

Denetimler kapsamında polis ekipleri, toplu taşıma araçlarında hem sürücülere hem de yolculara koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyması konusunda uyarıda bulundu. Denetimlerde kurala uymayan 2 sürücüye 890 ile 3 bin 180 lira para cezası kesilirken, belgeleri eksik olan bir taksi ise bağlandı.