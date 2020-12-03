Fatih'te toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi - Son Dakika

Fatih'te toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

03.12.2020 09:15
Fatih'te toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi, System.String[]

FATİH'te trafik ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

FATİH'te trafik ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Küçükçekmece, Beykoz, Eyüpsultan, Ateşehir, Beşiktaş, Şişli ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Fatih Vatan Caddesi girişinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.

(Fotoğraf)


Fatih'te toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
Fatih'te toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
Fatih'te toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
Fatih'te toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Toplu Taşıma, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'te toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi - Son Dakika


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