Kadıköy'de, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

Kadıköy'de, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yapıldı
08.12.2020 09:05
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik korona virüs denetimi yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik korona virüs denetimi yaptı.
Kadıköy, Bostancı Köprüsü üzerinde toplu ulaşım araçlarında korona virüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi. Toplu ulaşım araçlarında yolcu yoğunluğu ise dikkat çekti.
-İHA-
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