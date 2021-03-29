FATİH'TE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

FATİH'TE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
29.03.2021 09:02
FATİH'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.
FATİH'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çok sayıda kontrol noktasında haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Fatih Vatan Caddesi'nde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.
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