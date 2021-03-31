Son dakika haberleri | Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Edinilen son dakika haberine göre FATİH'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

FATİH'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde çok sayıda kontrol noktasında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.

- İstanbul - İstanbul

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