FATİH'TE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

Fatih Vatan Caddesi girişinde haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Sabahın erken saatlerinde Fatih, Vatan Caddesi girişinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, sürücülerin ve yolcuların sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.