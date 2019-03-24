Fatih'te Trafik Kazası: 1'i Çocuk 5 Yaralı

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"Benden Olamaz" Deyip DNA Testi Yaptırdı, Çocuğun Babası Bakın Kim Çıktı!

Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti