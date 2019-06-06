Son Dakika Haberleri: Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı

7 dakika önce

Fatih'te kontrolden çıkarak taksiye çarpıp ardından devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı.

Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Fatih'te kontrolden çıkarak taksiye çarpıp ardından devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Millet Caddesi'nden Aksaray istikametine giden 34 EY 4966 plakalı otomobilin sürücüsü A.K. Pazartekke tramvay durağının yakınlarında aracının kontrolünü kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde ilerleyen R.C. yönetimindeki 34 TJT 87 taksiye arkadan çarptıktan sonra savrularak devrildi.
Kazada, otomobildeki bir kişinin omzu çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Olay nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken yoldaki akış kaza yapan araçların çekilmesiyle normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:31 Kaynak: AA
Aksaray, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tramvay yolundan yayaların tehlikeli geçişi Özel harekat polisleri kuyumcu dükkanına sis bombası atarak operasyon düzenledi! Bakan Soylu, kendisini "Akıllı ol" diye tehdit eden vatandaşla ilgili konuştu: Adamın kim olduğu ortaya çıktı FETÖ'den ihraç edilen eski kaymakam 50 metreden aşağıya yuvarlandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 22:38:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]