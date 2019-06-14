Son Dakika Haberleri: Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı
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Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı

4 saat önce

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
E-5 Karayolu Edirnekapı mevkisinde, 34 LCA 155 plakalı minibüs ile 34 TBH 63 plakalı taksi, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.
Olayı gören yoldan geçenler, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kazada takside sıkışan sürücü, itfaiyenin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:31 Kaynak: AA
Fatih, Güncel
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