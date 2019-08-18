Son Dakika Haberleri: Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı
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Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı

42 dakika önce

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aksaray istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LS 0151 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Ünal Ç. idaresindeki 34 BG 8046 plakalı otomobil Vatan Caddesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 34 BG 8046 plakalı araç, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Semra Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Vatan Caddesi, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:53 Kaynak: AA
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