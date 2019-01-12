Fatih'te Trafik Kazası
8 dakika önce
Fatih'te, kamyonet ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Fatih
'te, kamyonet ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Alınan bilgiye göre, Erol Sezgin'in kullandığı 34 KA 9750 plakalı servis minibüsü ile İskender Yılmaz
yönetimindeki kamyonet, İskenderpaşa Mahallesi, Fevzipaşa
Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Kazada, servis minibüsü kontrolden çıkarak yola devrildi. Can kaybı ve yaralanan olmazken caddenin Beyazıt istikametinde trafik akışı durdu.
Devrilen minibüs ile kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:28 Kaynak: AA
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