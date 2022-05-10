Son dakika haberleri | Fatih'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Fatih'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

10.05.2022 04:46

Son dakika haberler: Fatih'te kontrolden çıkarak köprüden düşen araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Fatih'te kontrolden çıkarak köprüden düşen araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İskender Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halinde olan Nevzat Y. yönetimindeki 34 TC 2880 plakalı otomobil, Aksaray'da köprüden geçtiği sırada kontrolden çıktı. Otomobil, demir korkuluklara çarptıktan sonra köprüden boş alana düşerek yaklaşık 40 metre sürüklendi.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan ve araçta sıkışan sürücü ile iki kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Öte yandan sürücünün 1,56 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Son dakika haberleri | Fatih'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Fatih'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Fatih'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Fatih'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Alkollü halde kullandığı otomobili ile köprü demirlerini kırarak aşağı uçtu: 3 yaralı Alkollü halde kullandığı otomobili ile köprü demirlerini kırarak aşağı uçtu: 3 yaralı

Otomobil, İskender, Aksaray, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Fatih'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Kiracı ile ev sahibinin fatura kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri hapiste
00:54 İngiliz uyruklu kadın azmettirdi, Iraklı kiralık katil Türk vatandaşını boğarak öldürdü!
00:43 MetroPoll Araştırma vatandaşa "Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı mı?" sorusunu sordu! AK Partili ve CHP'li seçmenin cevabı ortak!
00:26 TFF açıkladı! Trabzonspor - Altay karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak!
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut destek paketlerinin detayları belli oldu! 0,89 ve 0,99 faizle kredi verilecek
00:08 Erdoğan'ın açıklaması konut fiyatlarını ikiye katladı!
00:03 1 milyon Suriyeli için geri dönüş projesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: 200 bin konut yapacağız
23:22 İran nükleer anlaşmayı imzalamaya hazır! Tek şartları ABD'nin yaptırım zararlarını karşılaması
22:58 Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 05:01:00. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Fatih'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement