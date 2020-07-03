FATİH'TE TRAFİKTE TARTIŞTIĞI KİŞİYE SİLAH ÇEKEN KİŞİ KAMERADA - Son Dakika

FATİH'TE TRAFİKTE TARTIŞTIĞI KİŞİYE SİLAH ÇEKEN KİŞİ KAMERADA

Fatih'te çıkan trafik kavgasında sürücülerden biri karşı tarafa silah çekti.

Fatih'te çıkan trafik kavgasında sürücülerden biri karşı tarafa silah çekti. Yaşanan korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde dün saat 19.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan Yenikapı istikametine seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine sürücülerden biri otomobilinden inip silahını çıkartarak diğer sürücünün üzerine yürüdü. Silahıyla tehditler savuran öfkeli sürücüyü araya giren diğer vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma sırasında silah yere düşerken şans eseri ateş almadı. Uzun bir çabanın ardından sakinleştirilen öfkeli sürücü yere düşen silahını alarak aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşa ait cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

- İstanbul
Atatürk Bulvarı, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE TRAFİKTE TARTIŞTIĞI KİŞİYE SİLAH ÇEKEN KİŞİ KAMERADA - Son Dakika

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