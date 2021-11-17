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Fatih'te trafikte tartıştığı kişiyi aracın kaputunda metrelerce sürükleyen şahsa hapis cezası - Son Dakika

Fatih'te trafikte tartıştığı kişiyi aracın kaputunda metrelerce sürükleyen şahsa hapis cezası

17.11.2021 00:58
Fatih'te trafikte tartıştığı kişiyi aracın kaputunda metrelerce sürükleyen şahsa hapis cezası

Fatih'te trafikte tartıştığı kişiyi aracın ön kaputunda metrelerce sürükleyen sanık yargılandığı davada, 'kasten yaralama' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih'te trafikte tartıştığı kişiyi aracın ön kaputunda metrelerce sürükleyen sanık yargılandığı davada, 'kasten yaralama' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı'nda, 7 Mart 2020 tarihinde, 22.50 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, müşteki Y.E. motosikleti ile ışıklarda beklediği esnada, şüpheli Mesut Yalçın aracından inerek Y.E.'nin yanına geldi. Tarafların bir anda yumruklaşmaya başladığı olayda, araya vatandaşların girmesi sonucunda şüpheli araca bindirildi. Sonrasında aracı bir anda hareket ettiren sürücü, motosikletli Y.E.'yi, aracın kaputunda metrelerce sürükledi. Y.E.'nin kaputtan düşmesi sonucu, sürücü yoluna devam ederken, müştekinin şikayeti üzerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Motosikletli aracın üzerinde 150-200 metre sürüklendi

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede olay anlatıldı. Müşteki Y.E.'nin ifadesinde kendisine selektör yapan aracın sürücüsü Mesut Yalçın'a dönerek 'neden selektör yapıyorsun, kırmızı yanıyor' dedi. Bunun üzerine aracından inen şüpheli Mesut Yalçın, müşteki Y.E.'nin yanına gelerek küfür etti ve kaskın açık olan kısmından müştekiye iki yumruk attı. Aldığı yumruk darbeleri sonucunda müşteki motosikletiyle dengesini kaybedip yere yığılırken, şüpheli vurmaya devam etti. Motosikletinden kurtularak ayağa kalkan müştekiden uzaklaşıp, 'sen şimdi göreceksin' diyerek aracına giden şüpheli Mesut Yalçın, aracı müştekinin üzerine sürdü. Müşteki, aracın altında kalmamak için aracın kaputuna atladı ancak şüpheli durmadan aracı sürmeye devam etti. Hızlı bir şekilde, manevralar yaparak aracı 150-200 metre süren şüpheli Mesut Yalçın, küfür ederek 'az bile, öldürmek lazımdı' diyerek müştekinin aracın üzerinden düşmesinin ardından uzaklaştı.

Sürücü suçlamaları kabul etmedi

Şüpheli Mesut Yalçın'ın iddianamede yer verilen ifadesinde, kendisinin de müştekiyi itmesi üzerine yumruklaşmaya başladıklarını daha sonra çevredekilerin başlarına toplandıklarını, sonrasında aracına geçerek kapıyı kilitlediğin ve tanımadığı kişilerin aracını tekmelemesi üzerine kaçmak için manevralar yaptığını söylediği aktarıldı. Mesut Yalçın'ın iddianamede yer alan ifadesinde, aracın kaputuna atlayan müştekinin araçtan düşmesi için manevralar yaptığını ve müşteki Y.E.'yi öldürme kastıyla aracını üzerine sürmediğini, kendisini darp eden müştekiden şikayetçi olarak üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği aktarıldı.

İddianamede kamera incelemesi yer aldı

Şüpheli Mesut Yalçın'ın aracını öldürme kastı ile sürmediğini söylediğinin anlatıldığı iddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre müştekinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığının tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede kamera görüntülerine de yer verildi. Görüntülerde müştekinin ışıklarda beklediği sırada şüpheli Mesut Yalçın'ın aracından inerek müştekinin yanına gittiği, aralarında konuştukları esnada yumruklaşmaya başladıkları, müşteki Y.E.'nin motosikletiyle yere düştüğü ve yerdeyken şüphelinin vurmaya devam ettiği, daha sonrasında bir taksi şoförünün şüpheliyi tutarak aracına götürdüğü, bu esnada vatandaşların şüphelinin aracını teklemedikleri ve kamera açısından dolayı müştekinin kendisinin mi aracın kaputuna atladığı, yoksa aracın hareket etmesiyle mi ön kaputa çıkmasının tespit edilemediği belirtildi.

İddianamede, şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığı belirtilerek, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava karara bağlandı. Davanın geçtiğimiz günlerde görülen karar duruşmasında müşteki Y.E. ile tutuksuz sanık Mesut Yalçın avukatlarıyla birlikte duruşmada hazır bulundu.

Sanık beraatını istedi

Duruşmada müşteki Y.E., şikayetinin devam ettiğini söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep ederken, son sözü sorulan sanık Mesut Yalçın ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve beraatini talep ettiğini belirtti.

Sanığa 5 ay 18 gün hapis cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mesut Yalçın hakkında her ne kadar 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kamu davası açılmış ise de sanığın eyleminin 'kasten yaralama' suçunu oluşturduğu belirtti. Sanığın eyleminin kim tarafından başlatıldığının kesin olarak tespit edilemediğini ve eylemin kavgaya dönüşen tartışma sırasında işlenmiş olduğu kaydeden heyet, sanık hakkında haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanarak 'kasten yaralama' suçundan 5 ay 18 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan trafikteki tartışma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli Mesut Yalçın'ın arabasından inerek motosikletli Y.E.'nin yanına geldiği ve bir süre sonra aralarında yumruklaşma başladığı, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle şüphelinin arabasına bindiği görülüyor. Vatandaşların olaya müdahale ettiğinin görüldüğü görüntülere, şüphelinin aracını sürdüğü ve müştekinin de aracın ön kaputunda olduğu yansıdı. - İSTANBUL

Cumhuriyet, İstanbul, Fatih, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te trafikte tartıştığı kişiyi aracın kaputunda metrelerce sürükleyen şahsa hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te trafikte tartıştığı kişiyi aracın kaputunda metrelerce sürükleyen şahsa hapis cezası - Son Dakika
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