Son Dakika Haberleri: FATİH'TE TRAFİKTEKİ KAVGAYI ZABITA AYIRDI
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FATİH'TE TRAFİKTEKİ KAVGAYI ZABITA AYIRDI

6 saat önce

FATİH'te trafikte tartışan ve kavga eden iki sürücüyü zabıta memuru ayırdı.

FATİH'TE TRAFİKTEKİ KAVGAYI ZABITA AYIRDI, System.String[]
FATİH'te trafikte tartışan ve kavga eden iki sürücüyü zabıta memuru ayırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Fatih Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde giden iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sürücülerden biri aracından inerek, tartıştığı sürücünün yanına gitti. Tekme atarak diğer sürücüye saldıran sürücüye çevredekilerle birlikte zabıta memuru müdahale etti. Zabıta memuru öfkeli sürücüyü buradan uzaklaştırarak, kavgayı sonlandırdı. Yaşanan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Kavga anı

-Zabıtanın araya girmesi

-Detaylar


- İstanbul
Vatan Caddesi, Zabıta, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:42 Kaynak: DHA
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